ضبط عاملان بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاملان بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجارغير

المشروع فى النقد الأجنبى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية

عملات "محلية - أجنبية" وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما غير المشروع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24

ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وجاءت على النحو التالي فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط (4) قضايا، و فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2342) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال الأمن العام: ضبط (55) قضية وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (318) حكم قضائى متنوع و فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية - تزوير المستندات": ضبط (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.