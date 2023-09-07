بحوزتها كميات مختلفة.. ضبط ربة منزل تتجار في المواد المخدرة

تمكنت قوات الأمن من ضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة بحوزة ربة منزل بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة بقصد الإتجار.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ربة منزل، بدائرة قسم شرطة عين

شمس وبحوزتها كميات مختلفة من المواد المخدرة "حشيش، آيس، بودر،هيروين" – ميزان حساس، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي السابق قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو

الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (2715)

قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12281) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (192) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ،مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".