جامعة المنصورة تحقق مراكز متميزة في مسابقة رالي ريادة الاعمال التي تنظمها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

شاركت جامعة المنصورة فى مسابقة رالي مصر لريادة الاعمال و التى نظمتها الاكاديميه العربيه للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحرى وذبك تحت رعاية الدكتورشريف يوسف خاطر -رئيس الجامعة و ريادة الدكتور محمد عطيه البيومي -نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و اشراف الدكتوراحمد انور العدل -المشرف العام على ادارة الوافدين ، حيث شارك فى المسابقة 1900 فريق من مختلف الجامعات من بينهم فريقي جامعة المنصورة مِن كليتى الهندسة و الحاسبات و المعلومات ،وقاموا بالعديد من المعسكرات التدريبيه بالاسكندرية و بورسعيد ،وقد تأهل فقط 40 فريق الي المرحلة النهائيه من المسابقة والتى اقيمت بمدينه العلمين الجديدة فى الفترة من 4 وحتى 5 سبتمبر الجارى ،حيث فاز فريق ALAMPO من كليه الهندسة تحت اشراف د/أسماء العوضي مشرف الفريق، الدكتورمحمد علي أستاذ الكيمياء في كلية العلوم بدعم من ISF (صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ) بقيمه 15000جنيه عن مشروعهم اعاده تدوير المخلفات الزراعية (قش الأرز و الباجاس) الي خيوط حرير صناعي (فسكوز) محلية الصنع بسعر اقتصادي و بجوده عالية.

كما فاز أيضا فريق EYECAN من كلية الحاسبات و المعلومات بالمركز الثالث في المسار التكنولوجى عن مشروعهم اختراع كرسي ذكي لتوجيه المكفوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي

وهنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الفرق الطلابية من جامعة المنصورة مؤكدا فخر الجامعة دائما بأبنائها المبدعين الذين رفعوا اسم جامعة المنصورة عاليا بين الجامعات المصرية و الاقليمية و العالميه مما يدل علي ان جامعة المنصورة تهتم بتقديم افضل الخدمات التعليمية كما تعتبر بيئة خصبة لتنمية مهارات ابنائها من الطلاب المبدعين.