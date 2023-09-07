الخارجية الروسية تؤكد استمرار نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

أكدت روسيا، اليوم الخميس، استمرار العمل على نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا وفقا للجدول الزمني المحدد، ولم يعلن عن تفاصيل حول طبيعة الاستعدادات الجارية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، على هامش ندوة إقليمية لتعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية : "يتم تنفيذ نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا وفقا للجدول الزمني الذي ذكره الرئيس الروسي، وقد تم الآن الانتهاء من عدة مراحل من حيث إنشاء البنية التحتية ذات الصلة، وإعادة تجهيز المعدات ذات الصلة".

وامتنع ريابكوف عن التعليق أكثر على طبيعة الاستعدادات الجارية والمواعيد النهائية لإنجاز المهام الموكلة إليه.. مشيرا إلى عدم وجود تعليمات بصدد ذلك.

وختم الدبلوماسي الروسي حديثه قائلا: "إذا رأت القيادة أنه من الممكن والمناسب تقديم تفاصيل ما يحدث فسوف يتم ذلك، وحتى اليوم ليس لدي ما أضيفه إلى ما تم الإعلان عنه سابقا بشأن هذه القضية".

من ناحية أخرى، أشارت وكالة حرس الحدود البولندية - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إلى وصول نحو 27 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى نحو 15.325 مليون لاجئ.

وأضافت الوكالة: أن نحو 24 ألف أوكراني غادروا بولندا أمس/الأربعاء/ عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 13.601 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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