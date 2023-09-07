المحكمة تطلب حضوره.. تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لجلسة 9 نوفمبر المقبل لحضوره بشخصه.

وقدم دفاع مرتضى منصور لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.

ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة في مراحل التقاضي التي كفلها القانون للمتهم وصدورحكم فى القرار يعد نهائيًا وباتًا وواجب التنفيذ.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد عاقبت حضوريًا مرتضى منصور بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.

كما تضمن الحكم إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادى الأهلي، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.

وفى سياق آخر قضت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، ببراءة أحمد عيد عبد الملك، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور.

ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

وكانت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم، قررت إعادة المرافعة في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد محامٍ شهير، في القضية رقم 195 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، والمقضي فيها خلال حكم أول درجة بالبراءة من تهمة سب وقذف وتعمد مضايقة وإزعاج مرتضى منصور بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بقبول استئناف محام شهير شكلا، وتأييد الحُكم السابق بحبسه لمدة شهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه مبلغ 40 ألف وواحد جنيه تعويضا مدنيا بتهمة الاعتداء على حُرمة الحياة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رفعها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.