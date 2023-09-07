رئيس رابطة الليجا: باريس سان جيرمان نهاية حزينة لـ ميسي

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا" أنه كان يتمنى أن يعود ليونيل ميسي إلى برشلونة مرة أخرى ومواصلة مسيرته إلى أن يعتزل في إسبانيا وليس خارجها.

وحاول نادي برشلونة استعادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قلعة كامب نو مرة أخرى من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن الأزمات المالية أعاقت عودة بطل العالم، وكانت هناك الكثير من الشائعات حول إمكانية انتقال ميسي إلى برشلونة من جديد ولكنه رحل إلى إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

وقال تيباس في تصريحات لصحيفة "Ole" الأرجنتينية: "كنت أتمنى عودة ميسي إلى الدوري الإسباني، كانت ستكون الخطوة الأفضل له، لكن ذلك لم يحدث لأنه لم يتوصل لاتفاق مع برشلونة، لكن ليو لديه عائلة، طريقة تفكير خاصة به، اعتقد أنه كان يبحث عن تجربة جديدة منذ سنوات، كنت أتمنى ألا يذهب إلى باريس سان جيرمان لأنها كانت نهاية حزينة".

وعن الطفرة الكبيرة في الدوري السعودي أوضح: "سيكون من الصعب، فالمنافسات لا تصنع باللاعبين، بل بأسماء الأندية، الدوري السعودي يشغلني لكنني لست قلقًا، فهو لا ينافسنا، سنرى قدرتهم وهل يمكنهم الاستمرار وإمكانية تقوية علامتهم التجارية لأن هذا يستغرق الكثير من الوقت".

وعن عدم تطور الدوري الفرنسي: "صحيح أن بعض النجوم لعبوا هناك في السنوات الماضية، لكن كما قلت أن أسماء الأندية هي من تعطي للبطولة قوة عن النجوم مثل الدوري الألماني هناك منافسة دائمًا من خلال أسماء الفرق مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وآخرين وليس هناك أسماء نجوم قوية".

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