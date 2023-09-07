56 ألف منتفعة من خدمات المرحلة الأولى ل"حقك تنظمي " باالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 56467 سيدة على مستوى المحافظة منهن 29164 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هى "منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد - السنبلاوين - الجمالية- المطرية -المنصورة -نبروه - بلقاس".

و أضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة بالدقهلية أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، و بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة وجرت المرحلة الأولى بحضور جمال احمد العطار , محمود نصر ابراهيم , وسام مصطفى ومحمد محمود رضا من قطاع السكان وتنظيم الاسرة بالوزارة.

وذلك تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة .