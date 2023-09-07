الخميس 07 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية.. هل يتم تبكير صرف المرتبات بمناسبة اليوم الوطني؟

ريال سعودي
ريال سعودي

السعودية.. يحتفل به المواطنين في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي يوم 23 سبتمبر 2023، وتشمل الاحتفالات الألعاب النارية، والعروض الجوية المزهلة،  وإذاعة الأغاني الوطنية المختلفة التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة في البلاد، ويحمل الاحتفال هذا العام شعار "نحلم .. نحقق"هذا العام بدلا من "الدار لنا" وهي الذكرى تحول مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية.

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وفي السياق يسعى الكثير من المواطنين في الممكلة العربية السعودية، إلى معرفة حقيقة صرف مرتبات صرف رواتب الموظفين بالسعودية قبل احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 93، حيث سيتم صرف الرواتب سبتمبر في يوم 27 من كل شهر ميلادي.

وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي، يحصل أيام إجازة اليوم الوطني 1445 على إجازة، وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، فإن إجازة اليوم الوطني السعودي تكون تاريخا ميلاديا ثابتا في 23 سبتمبر.

كما يحصل الطلاب في المدارس والجامعات على 4 أيام إجازة، تبدأ من يوم الخميس 21 سبتمبر شهر سبتمبر إلى الأحد الـ24 من شهر سبتمبر، وهي الذكرى السنوية التي يحصل الطلاب والطالبات وموظفو القطاع العام والخاص على العطلة الرسمية للاحتفال.

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