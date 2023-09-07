ارتحتله وقتها فسبتله نفسي.. ننشر أقوال فتاة هتك عرضها طالب ثانوي

ارتحتله وقتها فسبتله نفسي.. هكذا قالت الفتاة المجنى عليها خلال التحقيقات أمام النيابة العامة فى واقعة هتك عرض طالب ثانوي لها داخل شقة والده بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وأضافت الفتاة في التحقيقات“بابا وماما انفصلوا، ورحنا أنا وماما واخواتي نقعد عند عمي في عين شمس وهو كان مخلينا نقعد عنده علشان ملناش مكان تاني، واتعرفت على المتهم وقتها ونشأت بيننا علاقة حب بقوله وبيقولي بحبك، وأنا ارتحتله وقتها فسبتله نفسي".

وتابعت: “بعد ذلك تطورت العلاقة بيننا وكنا نتقابل كثيرا ونخرج في مقابلات وفسح لمدة 3 سنوات، وخلال تلك الفترة مارسنا العلاقة خمس مرات تقريباً خلال الثلاث سنوات دول آخرهم من ثلاثة أيام، وذلك داخل شقة والده بمنطقة عين شمس”.

وأشارت أنه كان يصطحبها إلى شقة والده الضرير ويقيم معها علاقة جنسية، وخلال تلك الفترة الأخيرة علم أهلي بوجود تلك العلاقة بيننا واضطررت إلى الاعتراف لوالدي، وحررت محضرا ضد عشيقي بقسم الشرطة.

وأوضحت الفتاة في التحقيقات أنها كانت تظن أن الشاب يحبها وسيتزوجها ولكن تأكدت أنه كان يتلاعب بها ولا ينوي الزواج، ما دفعها إلى تقديم البلاغ.

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة أوراق قضية اتهام طالب بهتك عرض فتاة داخل شقة والده بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وكان أحال المحامي العام الأول لنيابات شرق لكلية طالب بمدرسة مصطفي كامل الثانوية التجارية للجنايات لاتهامه بهتك عرض طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة بعين شمس في شقة والده.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الصبية بغير قوة أو تهديد مستغلا حداثة سنها وذلك بخلوتهما بمكان استأنساه وأمناه عن أعين الآخرين.

عقوبة هتك العرض

نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".