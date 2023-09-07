فتح باب المشاركة في ورشة الإخراج السينمائي بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

فتحت إدارة مهرجان الغردقة لسينما مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي باب التقديم لورشة الاخراج السينمائي، والتي تستقبل شباب محافظة البحر الأحمر من هواة الفن السابع ضمن فعاليات دورته الاولى، والمقرر اقامتها في الفترة من 21 الى 26 سبتمبر الجاري بمقر المهرجان. بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة

الورشة تقام تحت عنوان "حرفيات الإخراج السينمائي" ويقوم بالتدريب فيها المخرج الدكتور خالد بهجت ويتناول فيها عدة محاور أساسي، وهي عناصر التوكيد السينمائية المسرحية، عناصر حرفية الإخراج الخمسة، الأسلوب المميز للمخرج السينمائي وعناصره، نوعيات الافلام والبانوراما، صناعة المشهد السينمائي.

وتتلقى إدار المهرجان طلبات المشاركة عبر البريد الاليكتروني :

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ومن المتقدمين الدكتور خالد بهجت مخرج وكاتب وممثل، وأستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما في اكاديمية الفنون المصرية، ورئيس قسم الإخراج بكلية السينما بجامعة بدر، لديه العديد من المشاركات في السينما من أبرزها "الحب والرعب، "امرأة للأسف"، "ابتسامة من نهر الدموع"، وله مساهمات في الإخراج التلفزيوني من بينها "الأقدار"، و"ملفات سرية" و"رياح الشرق".