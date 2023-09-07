وفاة شقيقين داخل خزان صرف صحي بالشرقية

توفى شقيقين بسبب استنشاقهما غاژ ثانى اكسيد الكربون وذلك أثناء قيامهما بتفريغ وتطهير خزان الصرف الصحى الخاص بمنزلهما بقرية بالشرقية.

وتم ورود إخطار إلى مديرية أمن الشرقية من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول شقيقين مصابين باعياء شديد وهبوط حاد بالدورتين الدموية والتنفسية وأنهما لفظا انفاسهما متأثران باصابتهما.

وكشفت التحريات الأولية أن الشقيقين من قرية العقدة مركز منيا القمح وانه اثناء قيام الشقيق الاكبر البالغ عمرة 45 عاما بتفريغ و تطهير پياره الصرف الصحى الخاص بمنزلهما انزلقت قدماه وسقط داخل البياره وعندما حاول شقيقه الأصغر البالغ عمرة 27 عاما انقاذه فلحق به وأنه لاتوجد شبهه جنائية فى وفاتة..

وتم اخطار النيابة التى قررت انتداب الطب الشرعى لفحص الجثتين وتحديد سبب وفاتهما والتصريح بدفنهما وتكثيف تحريات المباحث للتأكد عما اذا كان هناك شبهه جنائية فى الواقعة من عدمه.