وفاة شخص في حادث تعطل مصعد آحد العقارات بالمهندسين

توفى مواطن نتيجة تعطل مصعد آحد العقارات به في منطقة المهندسين بالعجوزة اليوم الخميس.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، حيث تباشر جهات التحقيق متابعة التحقيقات حول الواقعة والاستماع لأقوال شهود عيان.



ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار بمنطقة المهندسين في العجوزة، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا لقى مصرعه نتيجة تعطل المصعد، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام.

استمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم،و تولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى لقي شخص مصرعه غرقا بمحطة مياه العبور بمحافظة القليوبية اليوم الخميس 7 سبتمبر وتم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجري نقل الجثة الي مستشفي الزوامل والتحفظ علي الجثة بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور يفيد ورود إشارة من مستشفي الزوامل باستقبالها جثة شخص جثة هامدة اثر تعرضه للغرق.

وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "رمضان م ع ر" 44 سنة مقيم محافظة الجيزة، غرقا بمحطة مياه العبور بمحافظة القليوبية ونقلها الي مستشفي الزوامل ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي امرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرف الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

