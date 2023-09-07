50 % تراجعاً في مبيعات مستحضرات التجميل المستوردة خلال صيف 2023

أكد حاتم العدوي عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الإسماعيلية التجارية، تراجع مبيعات مستحضرات التجميل المستوردة بنسبة تتراوح بين 20 و50% خلال موسم الصيف الحالي.

وأوضح “العدوي” خلال بيان صحفي، قبل قليل، أسباب تراجع نسب مبيعات مستحضرات التجميل المستوردة، لافتا إلى تفوق المنتج المحلي علي المستورد من حيث الجودة والسعر والذي أصبح في متناول جميع الفئات.

أضاف حاتم العدوي أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً كبيراً فى أسعار المستحضرات المستوردة على خلفية زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية.

وتوقع «العدوي» أن تسهم زيادة أسعار المنتجات الأجنبية فى تعزيز مبيعات مستحضرات التجميل المحلية، التى يقل أسعارها عن مثيلاتها المستوردة.

اختتم عضو مجلس إدارة تصريحاته، لافتا إلى إنه من المؤكد أن يصب تراجع الإقبال على المنتجات المستوردة، فى مصلحة نتائج أعمال الشركات المحلية التى عانت الفترة الماضية.

وأشار «العدوي» إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة لدعم الصناعات الوطنية في شتي المجالات.