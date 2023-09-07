تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام بوتسوانا.. المساكني في الهجوم

استقر المدير الفني جلال القادري على تشكيل منتخب تونس الأساسي الذي سيخوض مواجهة اليوم ضد بوتسوانا والتي ستجمع بينهما على الملعب الاولمبي حمادي العقربي، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2024.

ونجح منتخب تونس في حسم بطاقة تأهله رسميًا إلى نهائيات البطولة، بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخب غينيا الاستوائية المتصدر.

وحقق منتخب تونس الفوز في 3 مباريات على غينيا الاستوائية وليبيا "ذهابًا وإيابا" بينما تعادل مع بوتسوانا، وتعرض للهزيمة على يد غينيا الاستوائية في الجولة الخامسة.

وجاء تشكيل منتخب تونس المتوقع كالأتي :

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

الدفاع: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، على العابدي.

الوسط: عيسي العبدونى، إلياس السخيري، محمد دراجر.

الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكنى، عصام الجبالي.

موعد مباراة تونس وبوتسوانا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة تونس ضد بوتسوانا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

وستذاع مباراة تونس ضد بوتسوانا عبر قناة beIN Sports HD 6 الحاصلة على حقوق نقل التصفيات بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.