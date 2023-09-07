مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة وبيت الوطن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضى المخصصة لهم.

وأوضح وزير الإسكان، أن المهلة التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وفقا للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة، ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وأشار الوزير، إلى أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد، كما لا تسرى هذه التيسيرات على أراضي "ابنى بيتك"، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المُسددة لحساب قطعة الأرض.