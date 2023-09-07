أسعار العملات صباح اليوم الخميس في البنوك المصرية

أسعار العملات الاوروبية والعربية.. واصلت أسعار العملات الاوروبية والعربية تباينها بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والشركات المصرفية، مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار أمام الجنية المصري 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

في حينه سجل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 99.96 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الاجنبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار العملات الاوروبية والعربية اليوم الخميس

الدولار واليورو

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.11 جنيه للشراء، و 33.23 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.71 جنيه للشراء، و 38.84 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.96 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات اليوم، بصفحة البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، بحسب اخر التحديثات على أسعار العملات في السوق.

البنك الأهلي المصري: 32.96 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 32.95 جنيه للشراء، و33.10 للبيع.

بنك مصر: 32.95 جنيه للشراء، و33.10 للبيع

البنك المصري الخليجي: 33.06 جنيه للشراء، و33.22 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 38.52 جنيه للشراء، و38.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.41 جنيه للشراء، و38.59 للبيع

بنك مصر: 38.41 جنيه للشراء، و38.59 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.41 جنيه للشراء، و38.59 للبيع، بحسب تحديثات البنوك الأخيرة على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع، بحسب اخر تحديثات مواقع البنوك الإلكترونية على

العملات

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، و100.00 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و100.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.06 جنيه للشراء، 99.98 جنيه للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع، وفقًا لاخر تحديث على أسعار العملات اليوم في مصر .