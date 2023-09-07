تشكيل منتخب الجزائر المتوقع أمام تنزانيا.. محرز في الهجوم

استقر المدير الفني جمال بلماضي على تشكيل منتخب الجزائر الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد منتخب تنزانيا في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024.

وتعد مباراة اليوم مجرد "تحصيل حاصل" لمنتخب الجزائر الذي ضمن تأهله رسميًا إلى نهائيات البطولة، حيث يتربع محاربو الصحراء على صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة.

ويتواجد منتخب الجزائر في صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 مواجهات، حيث نجح في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع اللقاءات التي خاضها بالتصفيات حتى الآن.

تشكيل منتخب الجزائر المتوقع ضد تنزانيا

حارس المرمى: مصطفى زغبة

الدفاع: توغاي – مندي عيسى – كركوف – طوبا

الوسط: بن طالب – شايبي – رامز

الهجوم: رياض محرز – بن رحمة - سليماني

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا والقناة الناقلة:

من المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر ضد تنزانيا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

وستذاع مباراة الجزائر ضد تنزانيا عبر قناة beIN Sports HD 5 الحاصلة على حقوق نقل التصفيات بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.