الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والصعيد (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس سيشهد تعرض البلاد لارتفاع آخر وملحوظ في قيم الحرارة بمعظم أنحاء الجمهورية، حيث ترتفع عن الأمس بمعدل درجتين، حيث سجلت العظمى أمس على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، ومن المتوقع أن ترتفع وتصل إلى 39 درجة مئوية.

اقرأ أيضا .. الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّنا مازلنا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية وصحراء شبه الجزيرة العربية وهذه الكتل مرتفعة في درجات حرارتها على نحو كبير، ونسب الرطوبة فيها منخفضة.

سطوع أشعة الشمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “في طبقات الجو العليا، نتأثر بامتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ولكن، عدم وجود نسب رطوبة في الجو يؤدي إلى أننا لا نشعر بارتفاع في قيم الحرارة اليوم بالقاهرة الكبرى عن 39 درجة مئوية، وطقس اليوم سيكون شديد الحرارة جافا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترة النهار”.

