تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة (شاهد)

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تفصيليًا عن الحالة المرورية اليوم 7 سبتمبر 2023 في بعض الأماكن بالقاهرة والجيزة.

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وأوضح التقرير أن الحركة المرورية تنتظم في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب إلى الأوتستراد والتجمع.

منطقة المعادي

وتوجد بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من منطقة المعادي إلى الجيزة، بالإضافة إلى القادم من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه إلى البساتين وزهراء المعادي.

شوارع محافظة الجيزة تشهد سيولة مرورية

وتشهد شوارع محافظة الجيزة سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير سنجد كثافات مرورية نسبية، وتوجد كثافات أخرى ظهرت أعلى كوبري الجامعة.

ويشهد محور صفط كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة للقادم من أكتوبر إلى منطقة المهندسين ووسط البلد.

