خلاف على مبلغ مالي.. تجديد حبس المتهم بقتل جاره بعدة طعنات

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، بتجديد حبس المتهم بقتل شاب بعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده باستخدام مطواة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات مالية مع جاره المتهم على مبلغ قدره 300 جنيه.

قتل شاب على يد جاره بالزيتون

و أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة الضحية عقب ورود تقريرالصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة .

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة حلمية الزيتون بمديرية أمن القاهرة، يفيد بوقوع جريمة قتل شاب على يد جاره بسبب خلافات مالية على مبلغ 300 جنيه سلفه، في نفس دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وبالفحص والتقنين تم العثور على جثمان شاب يدعى أندرو كريم يبلغ من العمر 24 عاماً، به عدة طعنات نافذة أنهت بحياته على يد عاطل بسبب خلافات مالية قدرها 300 جنيه سلفة .



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بعدما توصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة.