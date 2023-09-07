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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس حار يسود محافظة الأقصر الخميس

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد محافظة الأقصر موجة من الطقس الحار، حيث يسود أنحاء مدن المحافظة ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة 45، بينما الصغرى 28

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس اليوم من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس اليوم، أجواء شديدة الحرارة، ليكون الطقس جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم سيشهد أجواء مائلة للحرارة ليلا على أغلب أنحاء البلاد.


ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد بسرعة «34 كم/س تقريبًا»، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية بسرعة «34 كم/س تقريبًا» على فترات متقطعة.
 

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