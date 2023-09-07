طقس حار يسود محافظة الأقصر الخميس

تشهد محافظة الأقصر موجة من الطقس الحار، حيث يسود أنحاء مدن المحافظة ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة 45، بينما الصغرى 28

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس اليوم من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس اليوم، أجواء شديدة الحرارة، ليكون الطقس جاف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت الهيئة أن طقس اليوم سيشهد أجواء مائلة للحرارة ليلا على أغلب أنحاء البلاد.



ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد بسرعة «34 كم/س تقريبًا»، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية بسرعة «34 كم/س تقريبًا» على فترات متقطعة.

