التغيرات المناخية تجتاح العالم (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن التغيرات المناخية في الوقت الحالي وما وصلت إليه في العالم.

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وقال التقرير: "بضدها تتميز الأشياء، التميز في حالتا ليس لإبراز ميزة وإنما للتنبيه لخطر داهم يهدد العالم، فبالأمس حرائق في اليونان واليوم أمطار وفيضانات، كلاهما أتى على ما أتى من بشر وشجر وحجر".

وسلط التقرير الضوء على ما يحدث في اليونان، كونها ليست هي الحالة الوحيدة ولكنها نموذج لاضطراب مناخي قوي يضرب العالم، الذي بدأت التغيرات المناخية تطل بوجهها الخطير على كثير من مناطقه.

أمطار غزيرة وفيضانات عارمة ناجمة عن العاصفة دانيال

وذكر التقرير أن هناك أمطار غزيرة وفيضانات عارمة ناجمة عن العاصفة دانيال ضربت وسط اليونان خلال الـ48 ساعة الماضية بعد أيام قلائل لم يستفق فيها اليونانيون من حرائق غابات مدمرة كانت الأعنف على القارة الأوروبية على الإطلاق.

وأشار إلى أن السلطات اليونانية أعلنت عن عدد من الوفيات والمصابين جراء الفيضانات التي غمرت مياهها منازل ومتاجر وجرفت عشرات السيارات، فيما دمرت البنية التحتية في مناطق عدة من انهيارات أرضية وتدمير جسور وانقطاعات واسعة للكهرباء.

طقس بالغ العنف

وأوضح التقرير أن طقس بالغ العنف من النقيض إلى النقيض من نيران ملتهبة إلى أمطار غزيرة، كلاهما هدد ودمر وأتى على ما في طريقه من أخضر ويابس ليوجه رسالة تحذير قوية إلى العالم تضعه أمام مسؤولياته في قضية التغير المناخي.