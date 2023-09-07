وصول 468 سيارة بوزن 936 طن بموانىء البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمراليوم الخميس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و630 شاحنةبضائع و 698 سيارة وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامةومتنوعة و 298 شاحنةبضائع و 562 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع عامةومتنوعة و332 شاحنةبضائع و 136 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجاالبحرى اليوم لاستقبال العبارة امل و السفينة TS INDEX قادمة من العقبة و تغادر الميناء ثلاث سفن وهي الحرية و بوسيدون اكسبريس والقاهرة و استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء العبارة امل كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1440 طن بضائع عامةومتنوعة و 180 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي سينا و بريدج وايلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة وعلى متنها 468 سيارة بوزن 936 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2365 راكبا بموانيها .



كما اعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو حيث سجلت الصادرات 258 الف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 239 الف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .





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