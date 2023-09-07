النيابة تأمر بدفن جثمان طالب توفى غرقًا بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بدفن جثمان طالب توفى غرقا بمحيط دائرة مركز شرطة طوخ.

طالب يلقى مصرعه غرقا

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وذلك عقب توقيع الكسف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والاستماع إلى أقوال شهود الحادث،كما كلفت بالانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية،تمكنت من انتشال جثة طالب بالصف الأول الإعدادي، لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة مركز شرطة طوخ.

ولقى الطالب مصرعه أثناء نزوله للاستحمام بالمياه، وهو لا يجيد السباحة حيث جرفه التيار ولقى مصرعه،وتم نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية العبادلة دائرة المركز.

وأوضحت التحريات الأولية أنه أثناء نزول "أحمد ع ع"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، للاستحمام بمياه الرياح التوفيقي، ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا، وتحرر محضر بالواقعة.