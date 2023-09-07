الحكم على الـ 12 متهمًا بقتل صاحب محلات الفقير.. اليوم

تعلن اليوم محكمة جنايات الجيزة الحكم على المتهمين الـ 12 بقتل مالك سلسلة محلات الفقير بمنطقة أكتوبر.

محاكمة المتهمين بقتل صاحب محالات الفقير

وكانت قد المحكمة أحالت أوراق ١٢ متهما لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي بها بشأن إعدامهم في التهمة المنسوبة لهم.

وكان قد تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة؛ إخطار من غرفة عمليات النجدة يفيد سماع دوي إطلاق نيران داخل مزرعة أشجار موالح بطريق الواحات بدائرة القسم.

وبالفحص والتقنين تبين العثور على جثة "حمادة الفقير" مالك المزرعة وصاحب سلسلة محلات الفقير؛ حيث كشفت التحريات قيام 3 أشقاء المنوطين بحراسة أحد المواقع تحت الإنشاء بذات المنطقة بالتواصل مع المجني عليه لإجباره على الإتفاق على حراسة المزرعة ملكه.

وتوجه أحد الأشقاء الثلاثة مستعينا بأربع عاطلين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات؛ وطلبوا من المجني عليه حراسة المزرعة المشار إليها مقابل مبلغ مالي إلا أن المجني عليه رفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أخرج على إثرها المجني عليه سلاح ناري طبنجة وأطلق عيارين ناريين في الهواء فأطلق المتهمين صوبه وابل من الأعيرة النارية واستولوا على سلاحه الناري ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة أكمنة أسفرت أحدهم عن ضبط المتهمين الخمسة وبحوزتهم "3 بندقيه آليه عيار 7.62× 39؛ عدد من الطلقات من ذات العيار " وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.



