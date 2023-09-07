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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

شعبة المخابز بغرفة الشرقية تبحث حلول ملائمة لمشاكل النشاط

المهندس محمد الزاهد
المهندس محمد الزاهد

عقدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية لمحافظة الشرقية اجتماعا مع قيادات مديرية التموين بالشرقية برئاسة فايزه عبد الرحمن المشرف العام علي المديرية.

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وترأس الاجتماع المهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة بحضور المحاسب عبد الحميد عطا الله النائب الاول والاستاذ حسن محمدي رئيس الشعبة وأمين صندوق الغرفة المساعد

قال الزاهد انه تم بحث امكانية توزيع حصص المخابز التي يتم ايقافها علي المخابز القريبة بنفس المنطقة لعدم التأثير علي توافر الخبز المدعم للمواطنين، كما تم مناقشة حالات اصحاب المخابز الذين صدرت ضدهم أحكام وكيفية توفيق اوضاعهم بعد سداد ما عليهم .

وقد جاء الاجتماع استمرارا للتعاون الدائم من قيادات مديرية التموين بالشرقية للتغلب علي ماقد يواجه الشعبة من مشاكل او عقبات.

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