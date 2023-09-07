تعرف على أفضل شركة تشطيبات وديكورات منازل

إذا كنت ترغب في عمل التشطيبات اللازمة لديكورات منزلك فيجب اختيار أفضل شركة يمكنها القيام بهذه المهمة على أكمل وجه، فالمنزل هو أكثر مكان يحتاج عناية خاصة واختيار الديكورات والتصميمات المريحة والتي يختارها صاحب المنزل، لذلك يجب أن تعمل الشركة على تنفيذ طلب العميل بكل دقة.

وفي هذا المقال سوف نتحدث عن أفضل شركة تقوم بأعمال تشطيبات الديكورات المنزلية وتركيب أبواب الأكورديون وغيرها من أعمال التشطيب وبأفضل أسعار يمكن أن تجدها في الأسواق.

أهم مميزات شركة تشطيب المنازل

هناك العديد من المزايا التي يمكنك أن تحصل عليها مع أفضل شركة تشطيب متخصصة في جميع أعمال ديكورات المنازل، ومن أهم هذه المزايا:

● الشركة لديها فريق عمل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة في تقديم جميع أنواع التشطيبات والديكورات، حيث تعمل الشركة على انتقاء فنيين وعمال ومهندسين من أفضل الكوادر.

● كما أن الشركة تقوم باستخدام أفضل الخامات ومواد التركيب الخاصة بالديكورات والمستوردة من الخارج للحصول على أعلى مستوى من التشطيبات.

● تمتلك الشركة مجموعة رائعة من التصميمات الأوروبية والتركية الحديثة والتي لها القدرة على تنفيذها بأعلى مستوى.

● لا تقتصر أعمال الشركة فقط على ديكورات المنازل، ولكن تقوم أيضا بعمل جميع أنواع التشطيبات للشركات والمكاتب والفنادق وغيرها.

● تعمل الشركة على تقديم تشطيبات وديكورات مثالية في وقت مثالي، فالالتزام بالوقت المتفق عليه مع العميل يعد من أكثر العناصر الأساسية التي تحرص الشركة عليها وهو من أكثر ما يميز شركة السمعة التي بنيناها على مدار سنوات طويلة.

● تقدم الشركة أفضل الأسعار لجميع العملاء بالمقارنة بمستوى التشطيبات التي تقوم بها، بالإضافة إلى أنها تعتبر أسعار تنافسية لا يمكنك العثور عليها في الشركات الأخرى.

أهم الخدمات التي تقدمها شركة التشطيبات والديكورات

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها أفضل شركة تشطيبات وديكورات، ومن أهم الخدمات التي تقدمها الشركة ما يلي:

● تركيب ابواب اكورديون

تعتبر خدمة تركيب ابواب اكورديون واحدة من الخدمات التي تقدمها الشركة، وهي عبارة عن أبواب قابلة للطي تتكون من شرائح مجمعة، والتي تستخدم كأحد الحلول المثالية في الأماكن ذات المساحات الضيقة من منازل أو مكاتب أو غيرها.

وتأتي أبواب الأكورديون بالعديد من الأشكال والأحجام المختلفة، كما يمكن تصميمها بخامات متعددة منها البلاستيك والألومنيوم والزجاج والخشب وأيضا من الجلد، مما يسمح للعميل بالمرونة في اختيار التصميم المناسب له بالألوان التي يحددها والتي تناسب ديكور المنزل بالكامل.

يمكن استخدام أبواب الأكورديون لفصل الصالونات عن باقي أجزاء المنزل، كما تستخدم في أبواب المطابخ والحمامات، بالإضافة إلى استخدامها في فصل الطرقات مثلا في المطاعم والفنادق والمدارس والمكاتب وغيرها، ومن أهم ما يميزها أنها يمكن فتحها وإغلاقها بشكل سهل بالإضافة إلى أنها تعمل على توفير المساحة.

وتعتبر أسعار أبواب الأكورديون مناسبة لجميع الفئات، وتختلف أسعارها وفقا لتعدد خاماتها وأنواعها وأحجامها أيضا.

● تركيب بديل الرخام

يعتبر تركيب الكوارتز أو بديل الرخام من ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء، وهو عبارة عن مادة مصنعة من البلاستيك العازل والمقاوم للحرارة تأتي على شكل ألواح بمقاسات محددة ومن أكثر ما تتميز به هو العمر الافتراضي الطويل، كما أنها تتميز بأنها مقاومة للرطوبة والمياه وأيضا مضادة للبكتيريا والفطريات.

يمكن تركيب بديل الرخام على الحوائط والجدران في خلفية التليفزيون مثلا أو كجزء من جدران الغرف كالصالونات وغرف المعيشة أو في مكتبة المنزل.

يمكن تصميم بديل الرخام بمقاسات وأحجام مختلفة حسب مقاسات المكان الذي يتم التركيب فيه، وأكثر ما يميزه أنه يعطي مظهر رائع للمكان ويشبه الرخام الطبيعي ولكن بتكلفة أقل بكثير، كما أنه يعتبر خفيف على الحوائط ولا يحتاج إلى نفس الجهد المطلوب لتركيب الرخام الطبيعي.

بالإضافة إلى ذلك يتوفر بديل الرخام أيضا بسعر مناسب للجميع مقارنة بأسعار الرخام الطبيعي الذي يعطي نفس الشكل الخاص به.

من أهم العيوب التي يمكن أن تجدها في بديل الرخام أنه لا يمكن استخدامه على الأرضيات، كما أنه يسهل إتلافه إذا تم التعامل معه بآلة حادة أو ما شابه.

● تركيب ورق الحائط

أيضا من ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة تشطيبات الحوائط باستخدام ورق الحائط، والذي يعتبر البديل الأول للدهانات التقليدية، والذي يعطي مظهر جمالي أكثر بكثير للحوائط من شكل الجدران السادة التي لا تحتوي على أي رسومات.

وهناك العديد من أنواع ورق الحائط التي تقوم الشركة بتركيبها، فهناك الرسومات التقليدية، وأيضا أنواع من ورق الحائط المصممة بالأبعاد الثلاثية، كما أن هناك أشكال مناظر طبيعية رائعة تعطي المكان أناقة وفخامة وتميز.

من أهم ما يميز أنواع ورق الحائط أنه مانع للتسرب المائي، كما يمكن تنظيفه بسهولة، وأيضا يعتبر سهل الصيانة في حال تلف جزء منه يمكن استبداله بسهولة، لذلك يعتبر ورق الحائط من الخيارات العملية التي يمكنك استخدامها سواء في المنزل أو المكتب أو الشركة أو أي مكان آخر.

أنواع ورق الحائط

هناك العديد من أنواع ورق الحائط التي يتم تركيبها والذي يعتبر من أفضل الخيارات المستخدمة بدلا من الطلاء، وتشمل هذه الأنواع ما يلي:

1. ورق حائط يمكن غسله: يتميز بسهولة تنظيفه وإمكانية إزالة الأوساخ عنه دون التأثير على جودته أو ألوانه، كما أنه مقاوم جيد للرطوبة والمياه.

2. ورق الحائط التقليدي: وهو الورق الشائع الاستخدام منذ سنوات طويلة ويتميز بتنوع أشكاله وألوانه، ويوجد منه أنواع ثلاثية الأبعاد تعطي مناظر وكأنها مجسمة فعليا، مما يضفي على المكان روعة أكبر.

3. ورق حائط يمكن إزالته: هذا النوع من ورق الحائط يتميز بسهولة إزالته والقدرة على استبداله بشكل سهل وسريع، وهو يناسب بشكل أكبر المكاتب والشركات التي تحتاج تغيير ديكوراتها بشكل مستمر، كما أنه مناسب لغرف الأطفال في حالة الرغبة في تغيير ديكوراتها بسبب اتساخها أو تلف ورق الحائط.

4. ورق الفينيل: يعتبر من أفضل أنواع ورق الحائط التي تستخدم خاصة في المنازل وهو مقاوم للبقع والمياه ومن السهل تنظيفه.

● تركيب بديل الخشب

بديل الخشب يعتبر من أحدث أنواع الديكورات التي يمكن استخدامها في عالم التشطيبات والديكورات، والذي يتميز بالعديد من الصفات، حيث أنه مقاوم جيد للماء، كما أنه يعتبر خفيف الوزن يمكن تركيبه على الحوائط والجدران ليعطي شكل تجميلي مميز، وهو يصلح بشكل أكبر في الشركات والمكاتب، حيث يضفي على المكان فخامة وأناقة عالية.

كما يتميز بأنه يحمل نفس المظهر الخاص بالخشب الطبيعي، إلا أنه مصنوع من مادة بلاستيكية لذلك يسهل تنظيفه وصيانته.

هناك أنواع من بديل الخشب المستورد الذي تقوم الشركة أيضا بتركيبه منها بديل الخشب الكووري والذي يعد من أفضل الأنواع المستخدمة في الديكورات، وهو يتميز بالمتانة لذلك فعمره الافتراضي الطويل يدفع الكثير من العملاء لاختياره في الديكورات الخاصة بهم بالرغم من ارتفاع سعره عن أنواع بدائل الخشب المحلية، بالإضافة إلى أنه يحتاج صيانة أقل.

في نهاية هذا المقال قدمنا أهم الخدمات التي تقدمها أفضل شركة تشطيبات وديكورات المنازل والمؤسسات التجارية، كما تناولنا أهم المزايا الخاصة بالشركة.