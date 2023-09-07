نشرة أخبار التوك شو.. تحذير من حالة الطقس والنصب على شيرين عبدالوهاب

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو مع أسطورة الملاكمة مايك تايسون، مطالبًُا متابعيه بانتظار المفاجآت.



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رد فعله أخاف أسطورة الملاكمة.. تركي آل الشيخ يطلب قتالًا من تايسون (فيديو)



في الوقت الذي تحذر فيه الولايات المتحدة الأمريكية كوريا الشمالية والصين وباقي دول العالم من التجارب الصاروخية والنووية، تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات يمكنه حمل رأس نووي يدمر البشرية.

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حلال لها حرام على غيرها.. أمريكا ترعب العالم بتجربة فتاكة للبشرية (فيديو)



علق المخرج جمال عبد الحميد، على نجاح مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان، قائلا: " المسلسل ضعيف وهالة صدقي هي اللي شالت ونجحت هذا العمل".

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جمال عبد الحميد: جعفر العمدة مسلسل ضعيف وهالة صدقي سر نجاحه (فيديو)



حذرت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة تبدأ من اليوم الأربعاء.

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الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع وتكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

كشف الفنان محمد أنور، عن أغرب مهنة عمل فيها خلال مسيرته، خاصة أنه اعترف من قبل أنه عمل في العديد من المهن المختلفة، قبل أن يستقر في مهنة التمثيل، ويحقق نجاحا كبيرا فيها في الوقت الحالي، ويصبح واحدا من النجوم اصحاب الشعبية كبيرة.

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محمد أنور يكشف أغرب مهنة له قبل التمثيل.. كنت بحضن واحد (فيديو)



كشف الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، أن ما انتشر مؤخر على مواقع التواصل الاجتماعي ومايسمى بالمحلل الشرعي أو المخصب هو زنا وأنه لا يسمى زواج و ما يترتب عليه عندما ترجع للزوج الأول أيضا زنا.

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عالم أزهري يحذر: المحلل "زنا" وكبيرة من الكبائر



أكد الدكتور وائل صفوت رئيس الإتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين أن عالميا أصبحت مصر من الدول التي تزيد بها معدل انتشار التدخين بشكل كبير، خاصة بالنسبة للشباب والفئات العمرية الصغيرة، خاصة بعد ظهور فئات عمرية جديدة وانتشار السجاير المهربة.

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4 مليارات علبة سجائر تباع في مصر سنويا (فيديو)



قال الإعلامي تامر أمين، إن توجيه رئيس الوزراء بدراسة نشر أجهزة تعالج توقف القلب المفاجيء بالأماكن العامة يعكس دور الدولة في أهمية الحفاظ على المواطنين وتقديم الخدمة العامة لهم أينما كانوا سواء وأي كانت التكلفة.

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تامر أمين يطالب بتشييد دورات مياه في الطرق.. مش هنفضل طول العمر مزنوقين



أكد حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن المطربة الشهيرة وثقت في أحد الأشخاص كان يعمل مديرا لأعمالها لفترة إلا أنه استولى على قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعوائدها، التي تتجاوز المليون دولار، لافتا إلي أنه نشر أغاني لشيرين على تلك الصفحات، وتسبب في مشاكل قضائية بينها وبين الشركة المنتجة.

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محامي شيرين عبدالوهاب يكشف كوالبس النصب عليها في مليون دولار (فيديو)



كشف المخرج جمال عبد الحميد، تفاصيل إلحاحه الشديد على الفنانة عبلة كامل لقبول دورها في مسلسل ريا و سكينة، قائلا: "كانت خايفة من الإفيهات وكانت المرة الأولى تاريخ عبلة كامل لتقوم بهذه التركيبة.

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سر اختفاء عبلة كامل عن الساحة الفنية وموقفها من العودة (فيديو)

