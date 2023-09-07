رئيس المقاولون السابق: محمد صلاح رفض الأهلي والزمالك لهذا السبب

كشف شريف حبيب، رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب السابق، كواليس انتقال محمد صلاح إلى صفوف نادي بازل السويسري، ورفضه فكرة الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك.

وقال حبيب في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "محمد صلاح رفض عروض الأهلي والزمالك بعد تألقه مع المقاولون، وفضل الاحتراف فقط".

وتابع: "محمد صلاح كان يفضل استكمال رحلته في أوروبا عن العودة إلى مصر، وهذا ما أخبرني إياه أثناء تكريم النادي له".

وأتم: "محمد صلاح سهل مهمتنا في مناقشة عروض الاحتراف المقدمة له بسبب رفضه للعروض المحلية".

حبيب يفجر مفاجأة بشأن انتقال النني إلى بازل

فجر شريف حبيب، مفاجأة بشأن انتقال محمد النني إلى نادي بازل السويسري.

وقال حبيب في تصريحات تلفزيونية: " بعد إتمام انتقال محمد صلاح إلى بازل، جاء الدور على محمد النني، ولكن النادي السويسري ربط التعاقد مع النني مقابل الاستغناء عن أحد لاعبيه أولا ".

وتابع: " النني تواصل معي تليفونيا وأخبرته بصعوبة انتقاله لبازل، بسبب رفض مسؤولي النادي السويسري التعاقد مع اللاعب، وطلب مني التدخل لإتمام الصفقة ".

وأكمل: "تواصلت مع مسؤولي بازل، وعقدت جلسة مع المدير الرياضي والمدير الفني للفريق في سويسرا، وأكدت لهما أن صلاح والنني سيفيدان بعضهما البعض داخل الملعب وخارجه، وأن انتقال النني سيضيف للنادي السويسري، خاصة وأن الثنائي لهما أدوار مختلفة داخل الملعب، وبالفعل تمت الصفقة".

وأتم: "أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع ليفربول، وألا يرحل خلال فترة الانتقالات الحالية".