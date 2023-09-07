رئيس المقاولون السابق يفجر مفاجأة بشأن انتقال محمد النني إلى بازل

فجر شريف حبيب، رئيس نادي المقاولون العرب السابق، مفاجأة بشأن انتقال محمد النني إلى نادي بازل السويسري.

وقال حبيب في تصريحات تلفزيونية: " بعد إتمام انتقال محمد صلاح إلى بازل، جاء الدور على محمد النني، ولكن النادي السويسري ربط التعاقد مع النني مقابل الاستغناء عن أحد لاعبيه أولا ".

وتابع: " النني تواصل معي تليفونيا وأخبرته بصعوبة انتقاله لبازل، بسبب رفض مسؤولي النادي السويسري التعاقد مع اللاعب، وطلب مني التدخل لإتمام الصفقة ".

وأكمل: "تواصلت مع مسؤولي بازل، وعقدت جلسة مع المدير الرياضي والمدير الفني للفريق في سويسرا، وأكدت لهما أن صلاح والنني سيفيدان بعضهما البعض داخل الملعب وخارجه، وأن انتقال النني سيضيف للنادي السويسري، خاصة وأن الثنائي لهما أدوار مختلفة داخل الملعب، وبالفعل تمت الصفقة".

وأتم: "أتمنى أن يستمر محمد صلاح مع ليفربول، وألا يرحل خلال فترة الانتقالات الحالية".