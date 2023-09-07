عمرو الجندي: هذا الجيل يستحق المشاركة في الأولمبياد

أكد عمرو الجندي، لاعب منتخب مصر لكرة السلة، أن اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم في كاس العالم والنتائج كانت أفضل من النسخة السابقة.

وقال الجندي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "منتخبا مونتينجرو وليتوانيا لديهما لاعبين في الدوري الأمريكي ودوريات أوروبا".

وأكمل: "مباراة نيوزيلاندا كانت الخسارة الوحيدة التي من الممكن تفاديها، كان من الصعب أن نحقق الفوز بفارق أكثر من 20 نقطة".

وتابع: "قررت الاعتزال الدولي بعدما كنت متأثر بعد مباراة نيوزيلاندا بسبب ابتعاد حلم اللعب في الأولمبياد، هذا الجيل يستحق المشاركة في باريس".

الجندي: أردت الاعتزال وأنا في قمة مستواي

وأضاف: "كنت مهتم أن اعتزل دوليا وأنا في قمة مستواي، شعرت أن حلم التأهل صعب، كما أن كأس العالم مازال بعد 4 سنوات".

وأتم: "كذلك الابتعاد عن أسرتي بسبب تعارض البطولات الدولية مع فترة الأجازة كان من ضمن الأسباب".