طارق مصطفى: الأهلي والزمالك أكبر من منتخب مصر وهذه نصيحتي لـ محمد صلاح

كشف طارق مصطفى المدير الفني السابق لفريق أولمبك آسفي المغربي، عن حديثه مع حسام البدري مدرب الزوراء العراقي الحالي، في أول اجتماع عند تولي قيادة منتخب مصر.

قال طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "قلت لحسام البدري أنا رقم 2 بعدك، أنا المدرب العام لمنتخب مصر".

وتابع: "البدري قال هذا حقك، لم تحدث بيننا مشاكل كما تردد وقت وجودنا مع منتخب مصر، وكنت استحق المكانة التي وصلت لها".

واستطرد: "الأهلي والزمالك أكبر من منتخب مصر، ولذلك هناك مشكلات تحدث بين الأندية والمنتخب، وأتوقع تكرارها".

طارق مصطفى: انصح محمد صلاح بالانضمام لاتحاد جدة

وجه طارق مصطفى نجم الزمالك والكرة المصرية الأسبق نصيحة إلى محمد صلاح نجم ليفربول الحالي بالانضمام إلى الدوري السعودي بعد تلقيه عروضًا مغرية من نادي الاتحاد.

وقال مصطفى لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: انصح محمد صلاح أن ينضم لاتحاد جدة، وأتم: المبلغ المعروض على صلاح لا يمكن رفضه وليفربول لن يفز بالدوري.