طارق مصطفى يتحدث عن تجربة أولمبيك آسفي وتلقيه عروضا من الدوري المصري

أكد طارق مصطفى، المدير الفني السابق لفريق أولمبيك آسفي المغربي، أن طموحه مع الفريق كان المشاركة في الكونفدرالية.

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش: "طموحي مع اسفي كان اللعب في الكونفدرالية، اعتمد في عملي على العدل والنظام وكان لدي يقين بتوفيق ربنا لي".

وأكمل: "شعرت وانا أعمل بأن الإدارة جلست مع مدربين آخرين لكني كنت أركز في عملي فقط".

وأضاف: "هناك أندية كبيرة بمصر تحدثت معي خلال الموسم الماضي عندما كنت مدربا لآسفي، حاليا تلك الأندية تعاقدت مع مدربين جيدين".

طارق مصطفى: هناك صرامة في نظام العمل بالدوري المغربي

وأشار: "هناك صرامة في نظام العمل بالدوري المغربي، إذا أخفقت مع فريق لن تعود له مرة أخرى".

وأتم: "لا أفضل العمل بالدرجة الثانية، كما تلقيت عروضا لتدريب منتخبات الناشئين منذ 10 أعوام لكني رفضت ومازلت عند موقفي".