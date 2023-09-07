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الخميس 07 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قادش الإسباني يبحث إقامة مباراة ودية مع الأهلي

الأهلي
الأهلي

تحدث بنجامين بن هاربرج أحد ملاك نادي قادش الإسباني عن الشراكة مع النادي الأهلي التي تم الإعلان عنها منذ عام سابق.

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وقال بن هاربرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "شراكتنا مع النادي الأهلي أمر عظيم بالنسبة لنا ".

وأضاف: " تمت دعوتنا لحضور السوبر أمام نادي بيراميدز في الإمارات، وكانت الأجواء رائعة واستمتعنا بحضور الجماهير".

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وواصل: " نتناقش في الفترة الحالية عن إقامة مباراة ودية مع النادي الأهلي بالإضافة إلى تعاون إعلامي مع النادي وإقامة تعاون على مستوى الناشئين بين الناديين ".

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