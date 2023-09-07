نجم الزمالك السابق: أوسوريو قادر على التعامل مع الأزمات

أكد طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق، أن مشكلة منع الزمالك من قيد اللاعبين الجدد تمثل أزمة بكل تأكيد، لكن أوسوريو قادر على التعامل مع تلك الأزمة، مشيرا إلى أن الفريق لديه لاعبين من أصحاب المستويات العالية، والنادي قادر على تخطى أزمة القيد حتى يناير.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "كل مدير فني له وجهات نظر وقناعات مختلفة حسب طريقة اللعب التي ينوي تطبيقها في الموسم الجديد، ومن الصعب الاعتماد على يوسف أوباما في مركز رأس الحربة، لكن قد يكون أوسوريو شاهد فيه بعض المميزات للدفع به في مركز المهاجم الصريح".

وأضاف: "الأفضل لقيادة هجوم الزمالك هو الجزيري، مع تواجد يوسف أوباما في مركز صانع الالعاب".

وزاد: "زيزو من اللاعبين المميزين والأفضل في مصر خلال الفترة الماضية وسبق وتوج بلقب هداف الدوري، وأصبح ايقونة لدى جمهور الزمالك، وكل لاعب يريد الاحتراف والبحث عن تأمين مستقبله، لكن الزمالك في حاجة له، وطالما تم وعده بصرف مستحقاته فعليه البقاء داخل النادي".

وأكمل: "يجب أن يكون لدى زيزو الهدوء، والفرص قادمة للاحتراف، طالما هو على نفس المستوى، ولكن الزمالك في حاجة لوجوده، لأنه من العناصر القوية".

طارق السعيد: فيتوريا قادر على إعادة منتخب مصر لعصره الذهبي

وحول مواجهة منتخب مصر أمام اثيوبيا، قال السعيد: "فيتوريا مدرب حاسم وعملي وأنا مُعجب بقدراته كثيرًا، ويلعب كل المباريات بشكل جاد، وحقق الانتصارات في كل المباريات، وهو قادر على صناعة توليفة جيدة، وإعادة المنتخب المصري لعصره الذهبي".

وأضاف: "منتخب مصر لديه لاعبين جيدين، وأنا لدي قناعة بـ إبراهيم عادل تحديدًا خصوصا بعد مستواه الجيد مع المنتخب الأوليمبي، وأسامة فيصل لكنه يحتاج لوقت للدخول مع منتخب مصر".

وأتم: "مواجهة مصر وتونس الودية، تظل نتائجها دائما عالقة في الأذهان، وأتمنى تواجد محمد صلاح في هذه المباراة وتحقيق نتيجة جيدة، صلاح أثبت فخر لنا وحقق أرقام قياسية وهو فخر لنا جميعا، والجميع يتمنى بقاء اللاعب مع ليفربول".