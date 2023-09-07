فاروق جعفر: الزمالك يمر بالفترة الأصعب في تاريخه

أكد فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق أن القلعة البيضاء تمر بأصعب فترة في تاريخه وأن الانتخابات القادمة ستحدد مصير نادي الزمالك في الفترة المقبلة بشكل كبير.



وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن الفترة المقبلة مصيرية في تاريخ النادي الزمالك على المستوى الإداري لاختيار مجلس قادم لمدة ٤ سنوات قادمة ".



وتابع:"أتمنى أن يتكاتف جميع أبناء نادي الزمالك في الوقت الحالي من أجل استعادة القلعة البيضاء أمجادها من جديد ".