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الخميس 07 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فاروق جعفر: الزمالك يمر بالفترة الأصعب في تاريخه

فاروق جعفر
فاروق جعفر

أكد فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق أن القلعة البيضاء تمر بأصعب فترة في تاريخه وأن الانتخابات القادمة ستحدد مصير نادي الزمالك في الفترة المقبلة بشكل كبير.

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فاروق جعفر: لم أحسم موقفي من الترشح لرئاسة نادي الزمالك


وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن الفترة المقبلة مصيرية في تاريخ النادي الزمالك على المستوى الإداري لاختيار مجلس قادم لمدة ٤ سنوات قادمة ".


وتابع:"أتمنى أن يتكاتف جميع أبناء نادي الزمالك في الوقت الحالي من أجل استعادة القلعة البيضاء أمجادها من جديد ".

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