فاروق جعفر: لم أحسم موقفي من الترشح لرئاسة نادي الزمالك

أكد فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق أنه لم يحسم موقفه من الترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات القادمة كما تردد في الساعات الماضية.



وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" لم أعلن ترشحي لرئاسة نادي الزمالك في الدورة المقبلة كما تردد وكنت أمزح مع الكابتن حسن شحاتة أثناء العزاء ولكن لم أعلن ترشحي لرئاسة القلعة البيضاء".



وتابع:"يوم الجمعة المقبل سأعلن قرار النهائي بالترشح في الانتخابات القادمة بنادي الزمالك من عدمه ".