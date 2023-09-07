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الخميس 07 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فاروق جعفر: لم أحسم موقفي من الترشح لرئاسة نادي الزمالك

فاروق جعفر
فاروق جعفر

أكد فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق أنه لم يحسم موقفه من الترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات القادمة كما تردد في الساعات الماضية.

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فاروق جعفر: توقيت انتخابات الزمالك غير جيد


وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" لم أعلن ترشحي لرئاسة نادي الزمالك في الدورة المقبلة كما تردد وكنت أمزح مع الكابتن حسن شحاتة أثناء العزاء ولكن لم أعلن ترشحي لرئاسة القلعة البيضاء".


وتابع:"يوم الجمعة المقبل سأعلن قرار النهائي بالترشح في الانتخابات القادمة بنادي الزمالك من عدمه ".

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