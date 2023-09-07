رئيس مدينة رأس غارب يتابع القافلة الطبية ويفتتح معرض اهلا مدارس



تابع اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب أعمال القافلة الطبية المنفذه بوحدة الامل الصحية التابعة لادارة القوافل الطبية والطب الوقائى بمديرية الصحة موجها بتذليل جميع العقبات وتسهيل مهمتها لتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين .

مضيفا بأن القافلة شملت تخصصات الباطنة والجراحة العامة والاطفال والنسا والولادة والاسنان وتنظيم الاسرة .

وأكد رئيس المدينة بأنجميع الخدمات الطبية المقدمة بالمجان وكذا صرف العلاج المجانى لمواطنى المدينة .

مشيرا بأنه تم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لعدد ( 168 ) حالة بمختلف التخصصات الطبية وكذا تم تقديم الخدمات الطبيه فى التخصصات (120 باطنة – 23 سكر وضغط – 15 نسا – 10 تنظيم اسرة ) .

وياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواءعمرو حنفي محافظ البحر بتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بمدن المحافظة .

و استعداد للعام الدراسى الجديد 2023/20

وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر برفع المعاناه عن كاهل المواطنين

افتتح اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب معرض "أهلا مدارس"، للمستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضه بالنادى الاجتماعى بشارع الحريه ، يرافقه سكرتير المدينة و خالد رضا رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية و على ضاحى نائب اول الغرفة التجارية و الهام محمد حسن مدير ادارة التموين وامال عبد الوهاب ادارة التموين ومكرم عدلى وكيل الادارة التعليمية براس غارب

واضاف نديم، أن إقامة هذه المعارض، تأتى بالتنسيق بين قطاع التموين والغرفة التجارية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تناسب جميع فئات المجتمع، تزامنا مع اقتراب العام الدراسي، مشددا على المتابعة المستمرة للمعرض والالتزام بالاعلان عن الاسعار بمكان ظاهر للمواطنين.



كما كلف اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب بالمتابعه اليومية لاعمال النظافه مؤكدا على تكثيف حملات النظافه ورفع المخلفات وازالة الاشجار والحشائش بقطاعات وتقاسيم المدينة المختلفه بواسطة ادارة النظافة والشركة المتعاقدة على تجميع القمامة بتكثيف حملات النظافة بجميع قطاعات وشوارع المدينة.

مشيرا بأنه تم اليوم تكثيف حملات النظافه بجميع قطاعات المدينة وتقليم وتهذيب الاشجار والنخيل بشارع الحرية بالمدخل الشمالى ورفع مخلفات البناء ومخلفات الاشجار وتكثيف النظافه اليوميه بشوارع وقطاعات المدينة ورفع المخلفات والتراكمات وتفريغ الحاويات بجميع مناطق المدينة .