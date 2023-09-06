جنوب سيناء: توفير مواد غذائية ولحوم لتوزيعها على الأسر الاولى بالرعاية

تراس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مؤتمر المتابعة الدوري وذلك صباح اليوم الاربعاء 6 سبتمبر 2023 بقاعه المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينه طور سيناء، وذلك بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة ورؤساء المدن ومديري الادارات والمديريات بالمحافظة ،

واستهل المحافظ اللقاء بالحديث عن الزيادة السكانية وما تمثله من عائق امام عجله التنمية التي تدار بكل قوه من خلال المشروعات التنمية الجارية بكافه انحاء الدولة وضروره الانتباه لهذا الامروهو ما أشار الية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية امس خلال كلمتة بمؤتمر السكان الذى عقد امس ،

كما اشار المحافظ لضرورة الاعداد لمعارض اهلا بالمدارس بكافه المدن من اجل توفير كافه المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة مع اعفاء الغير قادرين من المصروفات المدرسيه وكذا ابناء الشهداء والايتام ،

و اشار المحافظ الى ان المحافظة قامت بتوفير عدة أطنان من المواد الغذائية واللحوم ليتم توزيعها بالمجان على الاسر الاولى بالرعاية بكافه المدن والقرى والوديان،

كما المحافظ الى لقائه امس مع وزير الاوقاف والذي كان نتاجه تخصيص الوزاره لعدد 15 طن سلع غذائيه واثنين طن لحوم اضاحي لتوزيعهم على الاسر الأولى بالرعاية بمناسبه اعياد اكتوبر والمولد النبوي الشريف فضلا على الإتفاق على افتتاح مسجد الصديق الجامع بمدينه نويبع خلال احتفالات اكتوبر القادمه ،

وطالب المحافظ كافه الهيئات المعنيه بالاستعداد لزيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمدن كاترين ونويبع وطابا خلال هذا الشهر لمتابعه المشروعات الجارية

بهذه المدن ،

وكذا رفع درجه الاستعداد لاستضافه مدينه شرم الشيخ عدد من الفعاليات الهامه خلال هذا الشهر ومنها مؤتمر شركات التامين ومؤتمر التوجيه والمؤتمر السنوى للهيئات التعليمية لتدريب الضباط والمهندسين البحريين وكذا مارثون الدراجات ،وافتتاح قريه التراث بحضور وزراء التخطيط والثقافه والتضامن، ومؤتمر البنوك الأسيوية بحضور عدد من وزراء المالية الاسيويين فضلا على كوكبه من رؤساء البنوك العالمية ،

كما تابع المحافظ العمل الجاري بتطوير قصر ثقافه طور سيناء والاعداد لافتتاحه في اكتوبر القادم فضلا على التحضير لإقامه معرض الكتاب التي تنظمه الهيئة العامة للكتاب بمدينه شرم الشيخ خلال شهر اكتوبر القادم، وكذا الإعداد الجارى لجائزه التميز الحكومي وكذا موقف انشاء ملعب خماسي بم بمدرسه راس النقب للتعليم الاساسي بمدينه طابا.