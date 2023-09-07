5 نباتات تساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي

يُعد النظام الغذائي الصحي أحد أعظم الأسلحة التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة دفاعك ضد ارتفاع ضغط الدم.

ويؤثر ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، على واحد من كل ثلاثة بالغين تقريبًا، وهذا الانتشار المرتفع يثير القلق لأن ارتفاع ضغط الدم هو مقدمة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ولحسن الحظ، يمكنك التحكم في ضغط الدم بشكل طبيعي من خلال نظامك . يمكن لخمسة نباتات أن تفعل ذلك بسعادة.

تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا خصيصًا لـ MedicForum: "لقد درست الأبحاث مسألة المكونات العشبية وصحة الأوعية الدموية".

وبناء على النتائج، أوصت بتناول الأطعمة مثل الزنجبيل والتوت والتوت البري والثوم والجينسنغ.

النباتات الثلاثة الأولى في هذه القائمة غنية بالمكونات المضادة للأكسدة، وخاصة البوليفينول، وأوضحت خبيرة التغذية أن هذه المركبات النباتية يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

وقالت: "لقد ثبت أن بعض مركبات البوليفينول الأنثوسيانين الموجودة في التوت الأزرق قد تعمل على إعادة ضغط الدم إلى طبيعته".

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد الزنجبيل في خفض ضغط الدم عن طريق التأثير على قنوات الكالسيوم في الأوعية الدموية.

وتظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر أن الزنجبيل قد يخفض ضغط الدم، كما أن الاستهلاك اليومي للزنجبيل قد يحمي من العديد من الأمراض المزمنة الأخرى.

عندما يتعلق الأمر بالثوم، قد يكون مركب نباتي يسمى الأليسين مسؤولاً عن هذا الانخفاض تقوم خلايا الدم الحمراء بتحويل الكبريت الموجود في الثوم إلى كبريتيد الهيدروجين وهذا يوسع الأوعية الدموية لدينا، مما يسهل تنظيم ضغط الدم.

تظهر الأبحاث أيضًا أن مكملات الثوم قد تساعد في خفض ضغط الدم، ومع ذلك، قبل التوقف عن تناول أدوية ضغط الدم، استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان إضافة المزيد من الثوم إلى نظامك الغذائي قد يكون مفيدًا لك.

يعمل الجينسنغ عن طريق زيادة نشاط هرمون قشر الكظر (ACTH) في الدماغ دون إشراك الغدد الكظرية. من الناحية الدوائية، الجينسنغ له تأثير تطبيع غير محدد، ولهذا السبب يطلق عليه اسم أدابتوجين.

يحتوي التوت البري على الكالسيوم، بالإضافة إلى الفيتامينات A وE وC. والكالسيوم هو معدن أساسي يعزز تكوين جلطات الدم الطبيعية.

وفي الوقت نفسه، يساعد فيتامين C على حماية الخلايا من الأضرار التأكسدية ويدعم إنتاج الكولاجين. محتوى فيتامين C يعني أن التوت البري مفيد لصحة ومظهر الجلد.

للحصول على أفضل النتائج، أوصت طبيبة التغذية بإدخال هذه النباتات ضمن نظام غذائي متوازن وصحي غني بالفواكه والخضروات. يمكنك تناول الزنجبيل، والتوت الأزرق، والتوت البري، والثوم، والجينسنغ في الطعام أو كمكملات غذائية.