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الخميس 07 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزارة التخطيط تدرس تقديم خدمات التوكيلات والمرور والجوازات إلكترونيا (فيديو)

الدكتور أشرف عبد
الدكتور أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الر

قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إنه تم التعاون  مع كل من وزارتي العدل والخارجية، لتقديم خدمات التوكيلات والمرور والجوازات، متابعا، أصبح يمكننا تقديم فحص للسيارة وتجديد الرخص.

 

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

المراكز التكنولوجية ستضم خدمات السجل التجاري والتأمينات والتنمية الصناعية

وأضاف  مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المراكز التكنولوجية ستضم خدمات السجل التجاري والتأمينات والتنمية الصناعية، متابعا: “ لدينا 300 مركز تكنولوجي، وهناك زيادة في هذه المراكز في الأيام المقبلة، ونستهدف قبل نهاية 2025 أن نتواجد في كافة المحافظات”.

وتابع  مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي: "قدمنا ما يقارب من 230 مليون معاملة خلال 3 سنوات تقريبا، خاصة في خدمات المحليات، كما أن نسبة رضاء المواطنين تجاة الخدمات المقدمة تفوق الـ 90%.
 

 

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