وزارة التخطيط تدرس تقديم خدمات التوكيلات والمرور والجوازات إلكترونيا (فيديو)

قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إنه تم التعاون مع كل من وزارتي العدل والخارجية، لتقديم خدمات التوكيلات والمرور والجوازات، متابعا، أصبح يمكننا تقديم فحص للسيارة وتجديد الرخص.

المراكز التكنولوجية ستضم خدمات السجل التجاري والتأمينات والتنمية الصناعية

وأضاف مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المراكز التكنولوجية ستضم خدمات السجل التجاري والتأمينات والتنمية الصناعية، متابعا: “ لدينا 300 مركز تكنولوجي، وهناك زيادة في هذه المراكز في الأيام المقبلة، ونستهدف قبل نهاية 2025 أن نتواجد في كافة المحافظات”.

وتابع مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي: "قدمنا ما يقارب من 230 مليون معاملة خلال 3 سنوات تقريبا، خاصة في خدمات المحليات، كما أن نسبة رضاء المواطنين تجاة الخدمات المقدمة تفوق الـ 90%.

