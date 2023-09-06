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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الصحة: المواطن يشعر بثمار التنمية مع تقليل معدلات الإنجاب

الدكتور خالد عبدالغفار،
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن قضية السكان في مصر هي "قضية القضايا"، مشيرًا إلى أن قضية مصر في التنمية مرتبطة بشكل كبير بقضية السكان. 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون" على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارة الجديدة، أننا نتمنى أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة لوضع القضية السكانية على رأس أولويات الدولة المصرية. 

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قضية السكان أكبر من المؤتمرات والحلول التقليدية

الشعور بالتنمية

وتابع: "نأمل تقليل معدلات الإنجاب في مصر من 2.8 طفل للأسرة الواحدة لأقل من ذلك، وعلى الجميع أن يعمل من أجل هدف واحد وهو تقليل معدل الإنجاب حتى يشعر المواطن بثمار التنمية". 

ولفت إلى أن هناك تعاونًا مع الجميع في كل الوزارات مثل وزارة التضامن الاجتماعي والتعليم والتعليم العالي من أجل العمل على القضية، ووضع حزمة من الإجراءات تتبناها الدولة المصرية من أجل حل القضية السكانية.

 

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