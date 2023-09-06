رونالدو يقارن بين الدوري السعودي والبرتغالي

عقد الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي مقارنة بين الدوري البرتغالي ونظيره السعودي.

وقال: إنه فخور لمساهماته في التغيير بكرة القدم السعودية مضيفا بأن الجميع اعتقد بأنه مجنون في مطلع الأمر قبل أن يثبت عكس ذلك.

وقال: كنت أعلم أن هذا سيحدث ولكن الجميع ظن أنني مجنون ولكن على ما يبدو أن الجنون ليس كما تظنون، من الطبيعي اللعب في الدوري السعودي، وبما أنني لاعب للنصر كنت أعلم أن هذا كله سيحدث، إنه شرف أن أساهم في تغيير كرة القدم السعودية.

وأوضح مهاجم نادي النصر: الدوري السعودي حاليا أقوى من البرتغالي لقلة المشاكل ولأن الأسماء الحاضرة في الدوري السعودي أقوى وأفضل قيمة.

وتتصدر البرتغال المجموعة العاشرة في تصفيات كأس أوروبا 2024 وستواجه سلوفاكيا في براتيسلافا يوم الجمعة ولوكسمبورج يوم الاثنين.