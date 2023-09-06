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الخميس 07 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

جائزة الابتكار التعاوني.. خطوة مهمة لدعم الابتكار في المملكة العربية السعودية

جائزة الابتكار التعاوني
جائزة الابتكار التعاوني

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن بدء التسجيل في النسخة الثانية من جائزة الابتكار التعاوني، والتي تستمر حتى يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر الجاري.

الجائزة إلى تشجيع مزودي الخدمات

تهدف الجائزة إلى تشجيع مزودي الخدمات على ابتكار منتجات بالتعاون مع المستخدم النهائي، وتمكين المنتجات التقنية المحلية، إلى جانب دعم المنتجات التقنية المحلية للمنافسة عالميًا.

وتنقسم الجائزة إلى مسارين: الأول للمنتجات التي تبتكر بالتعاون بين مزودي الخدمة والجهات الحكومية، والثاني للمنتجات التي تبتكر بالتعاون بين مزودي الخدمة والشركات العالمية.

يمكن للشركات والمنظمات المشاركة في الجائزة بشرط أن تكون مسجلة في منصة تك، وأن تكون مملوكة بأغلبية سعودية، وامتلاك مزود الخدمة للكود المستخدم في برمجة المنتجات، وبراءة اختراع.

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جائزة الابتكار التعاوني

تعتبر جائزة الابتكار التعاوني مبادرة رائعة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهي خطوة مهمة لدعم الابتكار في المملكة العربية السعودية. تساهم هذه الجائزة في تحفيز الشركات والمنظمات على ابتكار منتجات تقنية جديدة تلبي احتياجات المستخدم النهائي، مما يساهم في تعزيز الابتكار والإبداع في المملكة العربية السعودية.

الفوائد التي تعود على الشركات والمنظمات

فيما يلي بعض الفوائد التي تعود على الشركات والمنظمات التي تشارك في جائزة الابتكار التعاوني:

-تعزيز العلامة التجارية والوصول إلى شريحة جديدة من العملاء.

-اكتساب اعتراف دولي بقدرات الشركة أو المنظمة في مجال الابتكار.

-الحصول على التمويل والدعم من الجهات الحكومية والشركات العالمية.

-المشاركة في منتدى التقنية الرقمية الذي يعقده هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

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