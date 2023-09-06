سبب غير متوقع للتعب المزمن.. تعرف عليه

كشف باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية، أن متلازمة للتعب المزمن قد تكون سببها فيروسيّا.

وتشير مجلة PLOS Pathogens إلى أن متلازمة التعب المزمن هي حالة مرضية تتميز بالشعور بالتعب خلال فترة طويلة يصاحبه أعراض أخرى، قد تكون شديدة بحيث تمنع الشخص من أداء مهامه اليومية المعتادة.

وتتميز متلازمة التعب المزمن بعدم زوال الشعور بالتعب حتى بعد أخذ قسط كاف من الراحة. وتستمر هذه الحالة عدة أشهر وحتى سنوات، يمكن خلالها أن تختفي الأعراض فترة قصيرة فقط وتعود ثانية.

ويشير الباحثون، إلى أن هذه المتلازمة تظهر عادة بعد الإصابة بعدوى فيروسية. ووفقا لفرضيتهم، تحفز الفيروسات المعوية ومجموعة من فيروسات الحمض النووي الريبوزي، هذا المرض.

ووفقا لهم يعتبر فيروس إبشتاين-بار وغيره من فيروسات الهربس البشري من بين الفيروسات الأكثر انتشارا. ولكن يجب الاخذ بالاعتبار آليات محتملة أخرى، بما فيها خلل في الميتاكوندريا انخفاض مستوى هرمونات الغدة الدرقية ومتغيرات جينية متعددة.

ويخطط الباحثون لمواصلة هذه الدراسة واختبار فرضيتهم، حيث سيساعد إثبات صحتها على ابتكار طرق جديدة لعلاج هذه المتلازمة.



