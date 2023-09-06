البرازيل.. إعصار يُنهي حياة 27 شخصًا ويُشرد أكثر من 1600 آخرين

تسبب إعصار فوق مداري قوي في جنوب "البرازيل"، في فيضانات بعدة مدن، مما أسفر عن مصرع 27 شخصًا على الأقل وتشريد أكثر من 1600 آخرين، حسبما أفادت "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الأربعاء.

وقد ضربت العاصفة منذ مساء الاثنين أكثر من ستين مدينة.

وذكر ادواردو ليته، حاكم ولاية ريو غراندي دو سول أن حصيلة القتلى في ولايته هي الأعلى بين الولايات بسبب الظاهرة المناخية.

وتُركز فرق البحث والإنقاذ على وادي تاكواري الواقع على بُعد نحو 150 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية بورتو اليغري، حيث سجل سقوط معظم الضحايا ووقوع الأضرار.

هطول مزيد من الأمطار الغزيرة

ويتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على وسط وجنوب الولاية، لكنها على الأرجح ستتجاوز المناطق الأكثر تضررا.

واستمرت السلطات في إعلان ثلاثة إنذارات من الفيضان الأربعاء في أنهار جاكوي وكاي وتاكواري.

وكانت ريو غراندي دو سول قد شهدت إعصارًا آخر في يونيو الماضي، قتل 16 شخصا وتسبب في دمار في 40 مدينة، معظمها حول مدينة بورتو اليغري.

من ناحية أخرى، قال مسؤولو ولاية برازيلية إن انفجارا وقع يوم الجمعة في مصنع للمعادن بجنوب البلاد أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين بجروح خطيرة.

وقال حاكم ولاية ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه تم إرسال العشرات من رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ إلى موقع الانفجار في مدينة كابروفا بولاية ساو باولو، على مسافة نحو 90 كيلومترا شمال غرب مدينة ساو باولو.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون البرازيلية المصنع مدمرا بالكامل جراء الانفجار.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الانفجار نجم عن ارتفاع درجة حرارة المعدات، وتم تنبيه المستشفيات في المنطقة إلى تدفق أعداد كبيرة من المصابين.