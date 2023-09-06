المصري يهزم أولمبيك آسفي المغربي بثنائية ودياً

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق أوليمبيك أسفي المغربي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاربعاء على الملعب الفرعي للملعب الكبير بمراكش وذلك في ثالث مباريات المصري الودية التي يخوضها بمعسكره المغلق بمراكش والذي بدأ قبل نحو أسبوعين ويستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ثنائية رائعة في الشوط الأول

جاءت المباراة قوية وحماسية ، ونجح المصري في بسط سيطرته على المباراة مبكرًا بفضل تألق لاعبيه عمرو موسى والغيني أمادو با - الموضوع تحت الاختبار من قبل الجهاز الفني - واللذين سيطرا على منطقة المناورات في ظل حيوية رباعي الهجوم الذين تبادلوا مراكزهم وشكلوا خطورة كبيرة على مرمى اوليمبيك أسفي.

ونجح كريم العراقي في ترجمة سيطرة الفريق بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة السابعة بعد متابعته لعرضية الياس الجلاصي ، لينشط أبناء بورسعيد ويمرر مروان حمدي تمريرة حريرية إلى المنطلق من الخلف ميدو جابر الذي ينفرد بالمرمى وينجح في اسكان الكرة بشباك أوليمبيك أسفي محرزا الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الحادية عشر.

شعر أوليمبيك أسفي بالخطورة ، فينظم صفوفه ويحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة العشرين تُترجم بنجاح معلنة عن الهدف الأول للقروش وهو اللقب المعروف به أوليمبيك أسفي ، وتمر الفترة المتبقية من عمر الشوط الأول سجالًا بين الفريقين ، ليطلق حكم المباراة صافرته معلنا تقدم المصري بهدفين لهدف.

تبديلات بالجملة في الشوط الثاني

ومع مطلع الشوط الثاني يجري الكابتن علي ماهر تغييرا بنزول عصام ثروت بدلا من محمود جاد ، يتبعه نزول عمرو السعداوي وفرانك ايتوجا بدلا من محمد الشامي ومروان حمدي ، وتشكل الجبهة اليسرى للمصري بقيادة حسين السيد وعمرو سعداوي خطورة كبيرة على دفاعات أوليمبيك أسفي، ويدفع الكابتن علي ماهر بتغييره الأخيره بنزول ليستويل أمانكونا بدلا من ميدو جابر ، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز المصري بهدفين لهدف.

مثل المصري خلال المباراة كل من محمود جاد ( عصام ثروت ) لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد دبش ، باهر المحمدي، حسين السيد لخط الظهر ، عمرو موسى ، الغيني أمادو با ( تحت الاختبار ) كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ( ليستويل امانكونا ) ، الياس الجلاصي ، محمد الشامي ( عمرو سعداوي ) كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي ( فرانك ايتوجا ) .