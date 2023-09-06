القائمة كاملة.. 30 لاعبًا ينافسون على الكرة الذهبية لعام 2023

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الأربعاء عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لأفضل لاعب في العالم 2023 والتي شهدت عدة مفاجأة.

وضمت قائمة المرشحين للكرة الذهبية كل من:

1 - محمد صلاح - ليفربول.

2 - جمال موسيالا - بايرن ميونخ.

3 - جوشكو جفارديول - لايبزيج ومانشستر سيتى.

4 - أندريه أونانا - مانشستر يونايتد.

5 - كريم بنزيما ريال مدريد واتحاد جدة السعودى.

6 - بوكايو ساكا - أرسنال.

7 - كيفين دى بروين - مانشستر سيتى.

8 - جود بيلينجهام - ريال مدريد.

9 - برناردو سيلفا - مانشستر سيتى.

10 - كولو موانى - إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان.

11 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

12 - كفارا تسيخيليا - نابولي.

13 - روبن دياز - مانشستر سيتي.

14 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان.

15 - إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا.

16 - ياسين بونو - إشبيلية والهلال.

17 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.

18 - مارتين اوديجارد - أرسنال.

19 - جوندوجان - مانشستر سيتي وبرشلونة.

20 - جوليان ألفاريز - مانشستر سيتى.

21 - ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

22 - أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد.

23 - رودري - مانشستر سيتي.

24 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة.

25 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان.

26 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان.

27 - هاري كين - توتنهام.

28 - لوكا مودريتش - ريال مدريد.

29 - فيكتور أوسيمين - نابولي.

30 - كيم مين جاي - نابولي.

يذكر أن النجم الفرنسي الدولي كريم بنزيما، هو أخر لاعب حصل على الكرة الذهبية، بعدما توج بها الماضي 2022، بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد، حيث قاد الملكي لحصد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة مفاجأة من العيار الثقيل حيث أنه لأول مرة منذ عام 2005 يغيب الأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو عن قائمة المرشحين لـ الكرة الذهبية.

ويعد الأسطورة كريستيانو رونالدو هو أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم ترشحًا لـ جائزة الكرة الذهبية بـ (18 مرة).