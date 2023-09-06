عاجل
أيمن فقد رزقه وأم محمود تلطخت ملابسها بالدماء.. مشاهد من انهيار عقار حدائق القبة (فيديو) عالم أزهري يحذر: المحلل "زنا" وكبيرة من الكبائر فرنسا تُعلن ارتفاع الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وزير الثقافة الأسبق يطالب بالتوقف عن اتهام منتقدي الدولة بالعمالة والخيانة

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الجدل المثار حول قضية حرية الرأي قديم جدًا، وسيستمر مدى التاريخ على  حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الدستور نص على حرية العقيدة المطلقة، والكثير من الحريات، و كل الدساتير المصرية تحمل نفس المعنى. 

وتابع، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن  حرية الرأي والتعبير تقتضي اصدار قانون حرية تداول المعلومات، من جل  أن يحصل  الصحفيين والكتاب والمواطنين على المعلومات اللازمة، مشددًا على ضرورة الإسراع في انجاز قانون حرية تداول المعلومات، لان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي تنشر على  المواقع الأجنبية.

txt

الحوار الوطني.. رئيس حقوق إنسان النواب: على المؤسسات التشريعية والتنفيذية دعم حرية الرأي والتعبير

txt

طارق سعدة: حرية الرأي حق لكل ممارس لمهنة الصحافة والإعلام ولكن بضوابط

حرية الرأي والتعبير

وأضاف أن مشاكل حرية الرأي والتعبير في مصر لا تتعلق فقط بالقضايا السياسية، بل أن السلطة الدينية والكثير من السلطات تعوق حرية الرأي والتعبير ولفت إلى أن أي شخص ينتقد الحكومة أو النظام السياسي، فلا يجب أن نتهمه بشكل أجوف بأنه خائن وعمل، ولكنه مواطن يعبر عن رأيه، وفي نفس الوقت لا يجب أن نتهم أي شخص يدافع على النظام السياسي على أنه منافق أو "مطبلاتي" وفقًا لتعبيرات اليوم.

 

مواد متعلقة

الحوار الوطني.. رئيس حقوق إنسان النواب: على المؤسسات التشريعية والتنفيذية دعم حرية الرأي والتعبير

طارق سعدة: حرية الرأي حق لكل ممارس لمهنة الصحافة والإعلام ولكن بضوابط

حلمي النمنم: أتمنى وجود أكثر من مرشح قوي في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

وجدي زين الدين: حرية الرأي والتعبير ترتقي بالمناخ الإعلامي ولكن تحتاج إلى ضوابط ومعايير

محمد مبروك: حرية الرأي والتعبير روح العقول الحرة وعماد أي نظام ديمقراطي

حرية الرأى وتداول المعلومات
الجريدة الورقية