هل يختبئ كوكب شبيه بالأرض في الأطراف الخارجية لنظامنا الشمسي؟

يتسابق علماء الفلك لشرح المدارات الغريبة للأجسام البعيدة الموجودة على حافة نظامنا الشمسي.

من بين العديد من الألغاز التي تصل إلى أبعد نظامنا الشمسي، حسنًا، غامضًا، هو المسار الاستثنائي على شكل بيضة لكوكب قزم.

مداره الذي يبلغ طوله 11400 عام، وهو أحد أطول المدارات على الإطلاق في النظام الشمسي، يقود الكوكب القزم إلى سبعة مليارات ميل (11.3 مليار كيلومتر) من الشمس، ثم يرافقه خارج النظام الشمسي ويمر عبر حزام كويبر إلى 87 مليار ميل (140 مليار كيلومتر)، وأخيراً يأخذها ضمن قشرة فضفاضة من الأجسام الجليدية المعروفة باسم سحابة أورت. منذ اكتشاف الكوكب عام 2003، كافح علماء الفلك لشرح كيف يمكن أن يتشكل مثل هذا العالم في منطقة تبدو فارغة من الفضاء، حيث هو بعيد جدًا بحيث لا يمكن أن يتأثر بالكواكب العملاقة في النظام الشمسي وحتى بمجرة درب التبانة نفسها.

الآن، تشير دراسة جديدة إلى أن كوكبًا شبيهًا بالأرض لم يتم اكتشافه حتى الآن ويحوم في تلك المنطقة يمكن أن ينحرف عن مدارات سيدنا وحفنة من الأجسام المماثلة عبر نبتون (TNOs)، وهي أجسام جليدية لا حصر لها تدور حول الشمس على مسافات هائلة. . يقول علماء الفلك إن العديد من أجسام TNO لها مدارات مائلة بشكل غريب وعلى شكل بيضة، ربما بسبب جرها من قبل كوكب مخفي.

استخدم باحثان يابانيان المحاكاة الحاسوبية لتحليل تأثيرات مثل هذا الكوكب غير المكتشف على أجسام TNO. أنتجت عمليات المحاكاة هذه، والتي تضمنت تطورات العديد من أجسام TNO الحقيقية والنموذجية في أقصى المناطق الجليدية، المعروفة باسم حزام كويبر، المدارات المتطرفة التي لوحظت لـ Sedna وغيره من أجسام TNO.

استخدم باحثان يابانيان المحاكاة الحاسوبية لتحليل تأثيرات مثل هذا الكوكب غير المكتشف على أجسام TNO. أنتجت عمليات المحاكاة هذه، والتي تضمنت تطورات العديد من أجسام TNO الحقيقية والنموذجية في أقصى المناطق الجليدية، المعروفة باسم حزام كويبر، المدارات المتطرفة التي لوحظت لـ Sedna وغيره من أجسام TNO.

ويقول علماء الفلك إن مثل هذا الكوكب سيكون ما بين 1.5 إلى ثلاثة أضعاف حجم الأرض وسيقع على بعد ما بين 23 مليار ميل (37 مليار كيلومتر) إلى 46 مليار ميل (74 مليار كيلومتر) من الشمس.

وكتب الباحثون في الدراسة الجديدة: "من المعقول أن يتمكن جسم كوكبي بدائي من البقاء في حزام كويبر البعيد، حيث أن العديد من هذه الأجسام كانت موجودة في النظام الشمسي المبكر".

السعي للعثور على عوالم خفية

البحث عن الكواكب الكامنة في الحواف المتجمدة لنظامنا الشمسي ليس مفهوما جديدا.

يُعتقد أن ما يسمى بالكوكب التاسع، وهو عالم أكبر بعشر مرات من الأرض، مسؤول عن خمس سمات غريبة على الأقل في النظام الشمسي، بما في ذلك المدارات المائلة بشكل غريب لعدد قليل من أجسام حزام كويبر. وقد استحوذ هذا الجرم السماوي النظري على اهتمام الكثيرين، لكنه لم يتم اكتشافه بعد. لكن الأبحاث تشير إلى أنه إذا كان الكوكب التاسع موجودًا هناك، فمن الممكن أن يكون موجودًا في مكان ما بين 37 مليار ميل (59 مليار كيلومتر) إلى 74 مليار ميل (119 مليار كيلومتر) من الشمس.